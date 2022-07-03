Шмыгаль объяснил, что дает Украине статус кандидата в члены ЕС

По его словам, Украина на уровне официальных органов и лиц получает доступ непосредственно к институтам Европейской комиссии и уже начинает с ним работать.

Также важным аспектом является финансовая поддержка в виде грантов и кредитов. Глава правительства пояснил, что в ЕС на следующие семь лет заложено более 14 млрд евро поддержки для стран-кандидатов, то есть по 2 млрд евро для каждого государства.

Шмыгаль подчеркнул, что одним из ключевых преимуществ являются инструменты предвступительной помощи - техническая поддержка для развития сельских территорий и других отраслей.

"Кроме этого, у нас откроется доступ к Фонду солидарности Европейского союза... Что это значит? Когда был ковид, страны ЕС образовали Фонд солидарности, который должен был наполняться средствами в размере до 800 миллиардов евро для поддержки и восстановления стран Европейского союза и стран-кандидатов от последствий ковида", - объяснил премьер.