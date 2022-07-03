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Шмыгаль объяснил, что дает Украине статус кандидата в члены ЕС

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Статус кандидата в члены ЕС дает Украине ряд преимуществ. В частности, позволяет начать интеграцию в европейские институты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в интервью Lb.ua.

По его словам, Украина на уровне официальных органов и лиц получает доступ непосредственно к институтам Европейской комиссии и уже начинает с ним работать.

Также важным аспектом является финансовая поддержка в виде грантов и кредитов. Глава правительства пояснил, что в ЕС на следующие семь лет заложено более 14 млрд евро поддержки для стран-кандидатов, то есть по 2 млрд евро для каждого государства.

Шмыгаль подчеркнул, что одним из ключевых преимуществ являются инструменты предвступительной помощи - техническая поддержка для развития сельских территорий и других отраслей.

"Кроме этого, у нас откроется доступ к Фонду солидарности Европейского союза... Что это значит? Когда был ковид, страны ЕС образовали Фонд солидарности, который должен был наполняться средствами в размере до 800 миллиардов евро для поддержки и восстановления стран Европейского союза и стран-кандидатов от последствий ковида", - объяснил премьер.

Напомним, 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Позже стало известно, каких реформ Еврокомиссия ждет от Украины для вступления в ЕС.

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Вступление в ЕСУкраинаЕвросоюзДенис Шмыгаль