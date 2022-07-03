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Шмигаль пояснив, що дає Україні статус кандидата в члени ЄС

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Статус кандидата в члени ЄС дає Україні низку переваг. Зокрема, дозволяє почати інтеграцію в європейські інститути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в інтерв'ю Lb.ua.

За його словами, Україна на рівні офіційних органів та осіб отримує доступ безпосередньо в інституції Європейської комісії та вже починає з ним працювати.

Також важливим аспектом є фінансова підтримка у вигляді грантів та кредитів. Глава уряду пояснив, що в ЄС на наступні сім років закладено понад 14 млрд євро підтримки для країн-кандидатів, тобто по 2 млрд євро для кожної держави.

Шмигаль підкреслив, що однією з ключових переваг є інструменти передвступної допомоги - технічна підтримка для розвитку сільських територій та інших галузей.

"Крім цього, у нас відкриється доступ до Фонду солідарності Європейського союзу... Що це означає? Коли був ковід, країни ЄС утворили Фонд солідарності, який мав наповнюватися коштами в розмірі до 800 мільярдів євро для підтримки і відновлення країн Європейського союзу і країн-кандидатів від наслідків ковіду", - пояснив прем'єр.

Нагадаємо, 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Пізніше стало відомо, яких реформ Єврокомісія чекає від України для вступу в ЄС.

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Вступ в ЄСУкраїнаЕвросоюзДенис Шмигаль