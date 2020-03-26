Шмыгаль обсуждает с фракциями сокращение госбюджета

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с председателями фракций представил предложения по секвестру государственного бюджета, то есть его ограничению или сокращению расходной части, в связи с карантином, объявленным из пандемии коронавируса. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Глава Кабинета министров представляет документы, которые наработало правительство.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль пока представляет документы, которые наработало правительство. Всем фракциям и группам передали предложения по секвестру бюджета", - сообщил источник.

Кроме того, с руководством ВР и представителями фракций обсуждают создание стабилизационного фонда.

"Пока что нет окончательного сформированной повестки дня. Это еще предмет окончательных разговоров с фракциями, группами и правительством. Возможно, мы не все успеем проголосовать в субботу", - добавил источник.

Стоит также отметить, парламентарий Алексей Гончаренко в своем Telegram ранее писал, что проектом Кабмина Раде предлагают уменьшить доходы бюджета-2020 на 115 млрд гривен, увеличить расходы на 96 млрд гривен, а это значит, что дефицит госбюджета увеличится на 202 млрд гривен или почти в 4 раза.

Нардеп также отметил, что проект предлагает уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд гривен и обнулить финансирование местных выборов-2020.

Напомним, в Раде продолжается совещание с участием председателей парламентских фракций.

Как писало РБК-Украина, Рада должна была в четверг, 26 марта, собраться на внеочередное заседание. Планировалось, что нардепы рассмотрят "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения. Однако заседание предварительно перенесли на субботу.