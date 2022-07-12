Шмыгаль обсудил со спикером Пелоси признание России страной-спонсором терроризма
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси признание России государством-спонсором терроризма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дениса Шмыгаля.
Глава правительства также с Пелоси рассмотрели пути конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины. Шмыгаль также поблагодарил Конгресс за всестороннюю военную и техническую поддержку, финансовую помощь и усиление санкций.
Напомним, что резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма в американский Сенат подали демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм. Россия может стать пятой страной в этом списке.
Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила поддержку резолюции во время встречи с делегацией украинских парламентариев. Перед голосованием за постановление в Сенате, сначала ее рассмотрит комитет по иностранным делам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.