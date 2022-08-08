Шмыгаль обсудил с послом США ядерный терроризм России на ЗАЭС
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с послом США в Украине Бриджит Бринк. Они обсудили провокации России на Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера в Telegram.
Глава правительства подчеркнул, что действия России на ЗАЭС являются ядерным терроризмом, поэтому весь мир должен объединиться для того, чтобы предотвратить катастрофу.
Также Шмыгаль и Бринк обсудили дальнейшую экономическую и военную помощь от США, подготовку к отопительному сезону и содействие партнеров по закупке дополнительных объемов газа.
Кроме того, премьер рассказал о работе над созданием новой программы Украины с МВФ.
"Акцентировал внимание на необходимости усиления санкционного давления на агрессора, признание России государством-спонсором терроризма и принятия соответствующего законодательства для конфискации замороженных активов РФ и их передачи на восстановление Украины", - добавил Шмыгаль.
Фото: Шмыгаль провел встречу с послом США (t.me/Denys_Smyhal)
Напомним, Денис Шмыгаль также провел онлайн-встречу с главой Минфина Германии. Кристиан Линднер пообещал помочь разблокировать 8 млрд евро помощи от ЕС.
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