Шмыгаль обсудил с Еврокомиссией экспорт электричества и газовые перспективы Украины
Украина может увеличить экспорт электроэнергии в европейские страны, а также стать "газовым сейфом" Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
Глава правительства в Брюсселе встретился с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Политики обсудили санкции против России, а также энергетическое эмбарго на российские ресурсы.
Шмыгаль заявил о перспективах увеличения экспорта украинского электричества, которым можно заменить российский газ.
"Сейчас торговая мощность составляет 300 МВт, тогда как потенциала нашего экспорта - до 2000 МВт. Рассчитываем на увеличение объемов экспорта электроэнергии и будем благодарны за поддержку Еврокомиссии", - подчеркнул премьер.
Шмыгаль напомнил, что Украина имеет крупнейшие хранилища газа и может стать "газовым сейфом" Европы.
Напомним, что Шмыгаль в Германии встретился с канцлером Олафом Шольцем и предложил пути для поставок танков Leopard 2.
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