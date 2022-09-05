Шмыгаль обсудил с Еврокомиссией экспорт электричества и газовые перспективы Украины

Украина может увеличить экспорт электроэнергии в европейские страны, а также стать "газовым сейфом" Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram .

Глава правительства в Брюсселе встретился с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Политики обсудили санкции против России, а также энергетическое эмбарго на российские ресурсы.

Шмыгаль заявил о перспективах увеличения экспорта украинского электричества, которым можно заменить российский газ.

"Сейчас торговая мощность составляет 300 МВт, тогда как потенциала нашего экспорта - до 2000 МВт. Рассчитываем на увеличение объемов экспорта электроэнергии и будем благодарны за поддержку Еврокомиссии", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль напомнил, что Украина имеет крупнейшие хранилища газа и может стать "газовым сейфом" Европы.