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Шмигаль обговорив з Єврокомісією експорт електрики та газові перспективи України

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Брюссель, Понеділок 05 вересня 2022 13:50
Шмигаль обговорив з Єврокомісією експорт електрики та газові перспективи України Фото: Денис Шмигаль та Марош Шефчович (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Юрченко

Україна може збільшити експорт електроенергії в європейські країни, а також стати "газовим сейфом" Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

Глава уряду у Брюсселі зустрівся з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Політики обговорили санкції проти Росії, а також енергетичне ембарго на російські ресурси.

Шмигаль заявив про перспективи збільшення експорту української електрики, якою можна замінити російський газ.

"Зараз торговельна потужність складає 300 МВт, тоді як потенціалу нашого експорту - до 2000 МВт. Розраховуємо на збільшення обсягів експорту електроенергії та будемо вдячні за підтримку Єврокомісії", - підкреслив прем'єр.

Шмигаль нагадав, що Україна має найбільші сховища газу і може стати "газовим сейфом" Європи.

Нагадаємо, що Шмигаль у Німеччині зустрівся з канцлером Олафом Шольцем та запропонував шляхи для поставок танків Leopard 2.

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Електроенергія Денис Шмигаль Еврокомиссия
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