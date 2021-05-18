Шмыгаль: новому министру здравоохранения поставят жесткие дедлайны

После увольнения министра здравоохранения Максима Степанова его преемнику поставят жесткие дедлайны в выполнении задач, которые не выполнены министерством. Их нужно будет выполнить как можно скорее.

В частности, он прокомментировал сегодняшнее увольнение Степанова тем, что есть много вещей, за которые его можно поблагодарить, но есть и проваленные задачи.

"Перед новым министром будут стоять очень четкие задачи и жесткие дедлайны относительно тех вещей, которые пока не выполнены министерством, но точно должны быть сделаны как можно быстрее", - отметил Шмыгаль.