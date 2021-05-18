Шмигаль: новому міністру охорони здоров'я поставлять жорсткі дедлайни

Після звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова його наступнику поставлять жорсткі дедлайни у виконанні завдань, які не виконані міністерством. Їх треба буде виконати якомога швидше.

Зокрема, він прокоментував сьогоднішнє звільнення Степанова тим, що є багато речей, за які йому можна подякувати, але є і провалені завдання.

"Перед новим міністром стоятимуть дуже чіткі завдання і жорсткі дедлайни щодо тих речей, які поки не виконані міністерством, але точно повинні бути зроблені якомога швидше", - зазначив Шмигаль.