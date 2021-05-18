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Шмигаль: новому міністру охорони здоров'я поставлять жорсткі дедлайни

Автор: РБК-Україна

Після звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова його наступнику поставлять жорсткі дедлайни у виконанні завдань, які не виконані міністерством. Їх треба буде виконати якомога швидше.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, він прокоментував сьогоднішнє звільнення Степанова тим, що є багато речей, за які йому можна подякувати, але є і провалені завдання.

"Перед новим міністром стоятимуть дуже чіткі завдання і жорсткі дедлайни щодо тих речей, які поки не виконані міністерством, але точно повинні бути зроблені якомога швидше", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада звільнила Степанова. Основною причиною називають незадовільні темпи вакцинації від COVID, а також ситуація з поставками вакцин.

Також повідомлялося, що на засіданні фракції "Слуги народу" кандидатом на пост міністра охорони здоров'я затвердили головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Очікується, що за його призначення Верховна рада голосуватиме вже в четвер, 20 травня.

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Новини України Максим СтепановДенис ШмигальВіктор Ляшко