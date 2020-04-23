Шмыгаль назвал задачи, которые надо выполнить до смягчения карантина

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Одним из заданий Шмыгаль назвал создание большого количества рабочих мест

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи, которые необходимо выполнить до начала выхода из карантина. Об этом он сообщил на своем Telegram-канале после заседания регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области.

Шмыгаль отметил, что эти задания необходимо выполнить до 11 мая.

"Рассказал о приоритетных задачах, которые должны выполнить до 11 мая, чтобы начать выходить из карантина. Во-первых - это увеличение количества тестирований. Во-вторых, повышение уровня обеспеченности больниц", - написал он.

Еще одной задачей он назвал создание большого количество рабочих мест. Поэтому важно, чтобы в регионах, в областных центрах и в каждом городе определили перечень профессий, где не хватает работников, а бизнес определил, чем можно заинтересовать людей, которые вернулись в Украину.

Отметим, что сегодня в стране установили новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. В Минздраве заявили, что причиной вспышки коронавируса в Украине стали нарушения карантина во время вербной недели и на Пасху.

РБК-Украина писало, что на заседании Кабмина сообщили о продлении карантина в Украине до 11 мая из-за ожидаемого всплеска заболеваемости в начале месяца. В интервью РБК-Украина Денис Шмыгаль рассказал о двух пиках коронавируса в Украине.