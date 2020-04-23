Шмигаль назвав завдання, які треба виконати до пом'якшення карантину

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Одним з завдань Шмигаль назвав створення великої кількість робочих місць

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав пріоритетні завдання, які необхідно виконати до початку виходу з карантину. Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі після засідання регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Закарпатській області.

Шмигаль зазначив, що ці завдання необхідно виконати до 11 травня.

"Розповів про пріоритетні завдання, які маємо виконати до 11 травня, щоби почати виходити з карантину. По-перше - це збільшення кількості тестувань. По-друге, підвищення рівня забезпеченості лікарень", - написав він.

Ще одним завданням він назвав створення великої кількість робочих місць. Тому важливо, щоби в регіонах, в обласних центрах і в кожному місті визначили перелік професій, де бракує працівників, а бізнес визначив, чим можна зацікавити людей, які повернулися до України.

Зазначимо, що сьогодні в країні встановили новий антирекорд по кількості заражених коронавірусом. У МОЗ заявили, що причиною спалаху коронавірусу в Україні стали порушення карантину під час вербного тижня та на Великодень.

РБК-Україна писало, що на засіданні Кабміну повідомили про продовження карантину в Україні до 11 травня через очікуване сплеску захворюваності на початку місяця. В інтерв'ю РБК-Україна Денис Шмигаль розповів про два піки коронавірусу в Україні.