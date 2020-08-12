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Шмыгаль назвал главные условия приватизации в Украине

Киев, Среда 12 августа 2020 13:48
Шмыгаль назвал главные условия приватизации в Украине
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Основными условиями являются создание рабочих мест и инвестиции

Основными условиями приватизации государственных компаний в Украине являются создание рабочих мест и инвестиции. При этом не все компании будут подлежать приватизации.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодня около 3 тысяч предприятий находятся в собственности государства.

"Главными условиями приватизации мы видим увеличение рабочих мест, уплату налогов и инвестиции", - заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что предприятия, работающие в сфере национальной безопасности, естественной монополии и важных социальных процессов должны оставаться подконтрольными государству.

"Речь идет о компании вроде "Нафтогаза" или "Энергоатома", - добавил премьер.

Напомним, в июле был продан первый объект большой приватизации - в ходе аукциона цена за столичный отель "Днепр" поднялась в несколько раз и превысила 1 млрд гривен.

Ранее также Шмыгаль заявлял, что вопрос продажи украинской компании "Мотор Сич" китайским инвесторам является геополитическим и он будет решен в суде.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныприватизацияДенис Шмыгаль
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