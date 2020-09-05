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Шмыгаль назвал цену газа в октябре

Киев, Суббота 05 сентября 2020 02:48
Автор: РБК-Украина

Цена на газ для населения в Украине в октябре будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров. После окончания отопительного сезона газ вновь подешевеет.

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“В октябре цена будет колебаться в районе от 4700 до 5000 гривен (за тысячу кубометров, - ред.). Мы точно знаем, что после зимнего роста произойдет весеннее и летнее падение”, - сказал он.

Премьер отметил, что сейчас в Украине самая низкая цена на газ за последние пять лет.

"Цена в августе была 3700 грн, на сентябрь начался сезонный рост цен на газ, около 4200 грн за тысячу кубов, то есть это 4,2 гривны за куб. Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости", - подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что теперь украинцы сами могут выбирать поставщика газа.

"Есть конкуренция, и это способствует снижению цены. Конечно, есть сезонное поведение цен на газ. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше", - добавил премьер.

Напомним, в июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина на 50% готова к следующему отопительному сезону.

Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах - более 24 млрд кубометров.

Добавим, что "Нафтогаз Украины" заявил об угрозе срыва отопительного сезона из-за более сотни предприятий-тепловиков.

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Новости Украины Энергетика Денис ШмыгальЦена на газ
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