Шмыгаль назвал точный срок перехода Украины в режим paperless

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что полный переход всех публичных государственных услуг в режим paperless в Украине закончится через три месяца. Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе публичных услуг в онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шмыгаля в Facebook .

"Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах", - написал он.

По словам премьера, переход в режим "без бумаг" поможет увеличить количество публичных электронных услуг и минимизировать коррупционную составляющую при их получении.

"Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений", - подчеркнул Шмыгаль.