Шмигаль назвав точний термін переходу України в режим paperless

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що повний перехід всіх публічних державних послуг в режим paperless в Україні закінчиться через три місяці. Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення публічних послуг в онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шмигаля у Facebook.
"Україна перейде в режим "без паперів" через три місяці. Цього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація буде міститися в електронних реєстрах", - написав він.
За словами прем'єра, перехід в режим "без паперів" допоможе збільшити кількість публічних електронних послуг і мінімізувати корупційну складову при їх отриманні.
"Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на прийняття рішень", - підкреслив Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що кожен другий українець скористався щонайменше однією державною електронною послугою протягом минулого року. Серед найпопулярніших-отримання паспортів і послуги на порталі і в додатку "Дія".