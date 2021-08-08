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Шмигаль назвав точний термін переходу України в режим paperless

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що повний перехід всіх публічних державних послуг в режим paperless в Україні закінчиться через три місяці. Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення публічних послуг в онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шмигаля у Facebook.

"Україна перейде в режим "без паперів" через три місяці. Цього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація буде міститися в електронних реєстрах", - написав він.

За словами прем'єра, перехід в режим "без паперів" допоможе збільшити кількість публічних електронних послуг і мінімізувати корупційну складову при їх отриманні.

"Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на прийняття рішень", - підкреслив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що кожен другий українець скористався щонайменше однією державною електронною послугою протягом минулого року. Серед найпопулярніших-отримання паспортів і послуги на порталі і в додатку "Дія".

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