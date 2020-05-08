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В НБУ назвали объем новой программы МВФ для Украины

Новости » Экономика     08.05.2020 - 16:55
В НБУ назвали объем новой программы МВФ для Украины
Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2020-2021 годах Украина сможет получить 5 млрд долларов

Объем 18-месячной программы Stand-by, которую Международный валютный фонд предложил Украине, составит 5 млрд долларов. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий во время онлайн-заседания комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Смолий напомнил, о том, что 7 мая стало известно о том, что МВФ предложит Украине вместо программы расширенного финансирования программу Stand-by.

"Но средства, которые Украина получит по этой программе в течение 2020 и 2021 года такие же, как и мы получали по программе расширенного финансирования, то есть около 5 млрд долларов", - сказал он.

Глава НБУ отметил, что к этим средствам добавляется связанное финансирование доноров, которые присоединятся после подписания программы с МВФ. "Это и Всемирный банк, Европейская комиссия, и помощь правительств Канады и Японии", - добавил он.

Напомним, 7 мая представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд отказывается от подписания трехлетней программы с Украиной, а вместо этого сосредоточатся на 18-месячной в рамках механизма Stand-by.

Как сообщало РБК-Украина, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта 2571-д.

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныкредитМВФ
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