Шмыгаль назвал ситуацию в Мариуполе крупнейшей гуманитарной катастрофой века

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что ситуация в блокированном войсками РФ Мариуполе является, вероятно, самой страшной катастрофой века, поскольку город постоянно подвергается атакам и обстрелам со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Глава украинского правительства в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне (США) рассказал о гуманитарной катастрофе в Мариуполе, которая является тяжелейшей за все время с начала вторжения РФ.

Шмыгаль подчеркнул, что в осажденном городе погибли тысячи мирных граждан, а точное количество жертв сейчас установить невозможно.

"Мы увидим ужасные зверства, когда он (Мариуполь, - Ред.) будет освобожден от россиян", - сказал премьер.

Он также добавил, что войска РФ "уничтожают абсолютно все", в том числе убежища, в которых находятся гражданские.