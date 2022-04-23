Шмигаль назвав ситуацію в Маріуполі найбільшою гуманітарною катастрофою століття

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що ситуація в блокованому військами РФ Маріуполі є, ймовірно, найстрашнішою катастрофою століття, оскільки місто постійно піддається атакам і обстрілам з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Глава українського уряду в ході виступу на прес-конференції у Вашингтоні (США) розповів про гуманітарну катастрофу в Маріуполі, яка є найтяжчою за весь час з початку вторгнення РФ.

Шмигаль наголосив, що в обложеному місті загинули тисячі мирних громадян, а точну кількість жертв зараз встановити неможливо.

"Ми побачимо жахливі звірства, коли він (Маріуполь, - Ред.) буде звільнений від росіян", - сказав прем'єр.

Він також додав, що війська РФ "знищують абсолютно все", в тому числі укриття, в яких перебувають цивільні.