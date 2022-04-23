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Шмигаль назвав ситуацію в Маріуполі найбільшою гуманітарною катастрофою століття

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Маріуполь, Субота 23 квітня 2022 06:26
Шмигаль назвав ситуацію в Маріуполі найбільшою гуманітарною катастрофою століття Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що ситуація в блокованому військами РФ Маріуполі є, ймовірно, найстрашнішою катастрофою століття, оскільки місто постійно піддається атакам і обстрілам з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава українського уряду в ході виступу на прес-конференції у Вашингтоні (США) розповів про гуманітарну катастрофу в Маріуполі, яка є найтяжчою за весь час з початку вторгнення РФ.

Шмигаль наголосив, що в обложеному місті загинули тисячі мирних громадян, а точну кількість жертв зараз встановити неможливо.

"Ми побачимо жахливі звірства, коли він (Маріуполь, - Ред.) буде звільнений від росіян", - сказав прем'єр.

Він також додав, що війська РФ "знищують абсолютно все", в тому числі укриття, в яких перебувають цивільні.

Нагадаємо, в Маріуполі в районі металургійного комбінату "Азовсталь" залишаються українські військові, а також близько тисячі цивільних. Російські війська продовжують бомбардування незважаючи на наказ 21 квітня керівника Кремля Володимира Путіна про зупинку штурму, і заяв глави Міноборони РФ Шойгу про нібито повне захоплення міста.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський спростував повне захоплення Маріуполя і наголосив, що в місті залишаються українські захисники.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав РФ дозволити цивільним покинути Маріуполь.

За словами віце-прем'єра Ірини Верещук, 23 квітня з Маріуполя можливо буде організовано гуманітарний коридор.

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