Шмыгаль назвал приоритетные шаги на посту премьера

Кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные шаги своего будущего правительства. Соответствующее заявление он сделал с трибуны Рады перед голосованием за его назначение, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, новое правительство должно пересмотреть бюджет, особенно в отношении пенсий. Также Кабмин должен урегулировать вопросы зарплат чиновников, погашения задолженностей перед шахтерами и вопросы угрозы коронавируса.

"Должна быть комплексная программа на случай распространения вируса, повышение уровня информирования украинцев… Правительство усилит экономический блок… Мы сохраним реформу децентрализации, большое строительство, доступные кредиты и диджитализацию", - заявил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что правительство продолжит работать над завершением войны на Донбассе и возвращением аннексированного Крыма.

Отметим, сегодня Шмыгаль подал декларацию кандидата на должность премьера. Он задекларировал около 3,4 млн гривен зарплаты за 2019 год за период работы на Бурштынской ТЭС, ДТЭК "Востокэнерго" и главой Ивано-Франковской ОГА. Кроме того, будущий премьер хранит крупную сумму наличными.