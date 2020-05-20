В среду, 20 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал дату возобновления межобластных перевозок. По его словам, это будет в начале июня.

Об этом глава правительства заявил во время заседания Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

Он поручил Министерству инфраструктуры еще раз поработать с перевозчиками, чтобы подготовить их к грядущему запуску транспорта.

"Межобластные перевозки мы пока не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать. Здесь важно еще раз поработать с межобластными перевозчиками. Попрошу Министерство инфраструктуры эту работу провести, и подготовить людей для того, чтобы в начале июня, как только позволит ситуация, мы организовали все эти вещи", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабмин принял решение о возобновлении с 22 мая работы городского и пригородного транспорта в Украине. Водители и кондукторы должны быть в защитных масках, контролировать соблюдение противоэпидемических мер будет полиция и муниципальная стража.

Также правительство на сегодняшнем заседании приняло решение продлить карантин в Украине до 22 июня. Впрочем, некоторые ограничения ослабили.