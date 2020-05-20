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Общественный транспорт возобновляет работу с 22 мая

Новости » Общество     20.05.2020 - 14:57
Общественный транспорт возобновляет работу с 22 мая
Фото: люди заходят в троллейбус (РБК-Украина)

Кабмин сегодня принял решение

Кабинет министров принял решение о возобновлении с 22 мая работы городского и пригородного транспорта в Украине. Это решение было принято в рамках ослабление карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Напомним, столица Украины готовится возобновить перевозки в общественном транспорте в обычном режиме. После 22 мая пассажиры, водители и кондукторы должны быть в защитных масках, контролировать соблюдение противоэпидемических мер будет полиция и муниципальная стража.

Вместе с тем, Киев не планирует повышать стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте.

Кроме того, в рамках ослабление карантина Министерство здравоохранения подготовило рекомендации по восстановлению работы общественного транспорта. Помещение автостанции должны дезинфицироваться не реже одного раза в 5 часов, а также перед его открытием и после закрытия. Людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, необходимо временно отстранить от работы.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украинытранспорт
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