У середу, 20 травня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав дату відновлення міжобласних перевезень. За його словами, це буде на початку червня.

Про це глава уряду заявив під час засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Він доручив Міністерству інфраструктури ще раз попрацювати з перевізниками, щоб підготувати їх до майбутнього запуску транспорту.

"Міжобласні перевезення ми поки не відкриваємо. Ми домовилися, що це буде на початку червня, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить це зробити. Тут важливо ще раз попрацювати з міжобласними перевізниками. Попрошу Міністерство інфраструктури цю роботу провести, та підготувати людей для того, щоб на початку червня, як тільки дозволить ситуація, ми організували всі ці речі", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін прийняв рішення про відновлення з 22 травня роботи міського і приміського транспорту в Україні. Водії та кондуктори повинні бути в захисних масках, контролювати дотримання протиепідемічних заходів буде поліція і муніципальна варта.

Також уряд на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 22 червня. Втім, деякі обмеження послабили.