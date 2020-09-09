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Шмыгаль напомнил нарушителям карантина об уголовной ответственности

Киев, Среда 09 сентября 2020 10:54
Шмыгаль напомнил нарушителям карантина об уголовной ответственности
Фото: Денис Шмыгаль (РКБ-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил об уголовной ответственности за нарушение карантинных ограничений. По его словам, действия отдельных представителей местной власти, которые призывают не выполнять требования карантина, часто имеют политическую цель.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах".

"Отдельно хочу напомнить, что каждый руководитель предприятия или учебного заведения, или другого учреждения, который принимает решение работать вопреки карантинным ограничениям, несет за это персональную уголовную ответственность. Итак, прошу руководителей на местах не подталкивать подчиненных на правонарушения и не подвергать своих земляков эпидемической опасности", - сказал премьер.

Напомним, в Офисе президента связали нарушения карантина в регионах "красной зоны" с приближением местных выборов.

Также в материале РБК-Украина говорилось, что центральная власть планирует более жестко реагировать на нарушений карантина, в частности, с мэрами хотят проводить "индивидуальные беседы".

Кроме этого в Министерстве внутренних дел разъяснили, кто может штрафовать за нарушения карантина.

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Новости Украины Общество карантинуголовная ответственностьДенис Шмыгаль
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