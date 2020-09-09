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Шмигаль нагадав порушникам карантину про кримінальну відповідальність

Київ, Середа 09 вересня 2020 10:54
Шмигаль нагадав порушникам карантину про кримінальну відповідальність
Фото: Денис Шмигаль (РКБ-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав про кримінальну відповідальність за порушення карантинних обмежень. За його словами, дії окремих представників місцевої влади, які закликають не виконувати вимоги карантину, часто мають політичну мету.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бунт "червоної зони". Чим влада відповість на саботаж карантину в регіонах".

"Окремо хочу нагадати, що кожен керівник підприємства або навчального закладу, або іншої установи, який приймає рішення працювати всупереч карантинних обмежень, несе за це персональну кримінальну відповідальність. Отже, прошу керівників на місцях не підштовхувати підлеглих на правопорушення і не піддавати своїх земляків епідемічній небезпеці", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, в Офісі президента зв'язали порушення карантину в регіонах "червоної зони" з наближенням місцевих виборів.

Також у матеріалі РБК-Україна говорилося, що центральна влада планує більш жорстко реагувати на порушення карантину, зокрема, з мерами хочуть проводити "індивідуальні бесіди".

Крім цього у Міністерстві внутрішніх справ роз'яснили, хто може штрафувати за порушення карантину.

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Новини України Суспільство карантинуголовная ответственностьДенис Шмигаль
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