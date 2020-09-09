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Не только полиция: в МВД уточнили, кто может штрафовать за нарушение карантина

Украина, Среда 09 сентября 2020 09:45
Не только полиция: в МВД уточнили, кто может штрафовать за нарушение карантина
Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Штрафовать за нарушения карантина в Украине могут не только полицейские и санитарные врачи, но и местные органы власти. За нарушения карантина предусмотрены штрафы и тюремные заключения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах".

Все нарушения карантина караются по статье 325 Уголовного кодекса Украины. Если действия граждан привели к распространению вируса, виновным грозит от 17 тысяч гривен штрафа до трех лет тюрьмы. В случае гибели людей - от 5 до 8 лет заключения. Для должностных лиц штрафы составляют 34-170 тысяч гривен.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в стране не предусмотрена ответственность за политические заявления.

"Если лично мэр нарушит правила карантина, то мы лично мэра будем штрафовать. Но за политические заявления у нас нет ответственности. У них у всех выборы, они на этих выборах хотят покрасоваться перед избирателями. Надеюсь, что мэров, которые не занимаются защитой своих граждан от коронавируса, не будут избирать", - сказал он.

Ранее РБК-Украина писало, что с мэрами, которые будут саботировать выполнения карантинных требований, будут проводить "индивидуальные беседы".

Также в Офисе президента заявили, что невыполнение требований карантина в "красной зоне" связано с приближением местных выборов.

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