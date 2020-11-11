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Шмыгаль о карантине: если ничего не делать, коек не будет уже 10-15 декабря

Киев, Среда 11 ноября 2020 15:33
Шмыгаль о карантине: если ничего не делать, коек не будет уже 10-15 декабря
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Новый карантин в Украине необходим, поскольку к середине декабря в больницах могут закончиться места для пациентов с COVID-19. Такой сценарий возможен, если не вводить новые ограничения.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, задача правительства - не остановить присутствие людей в ресторанах, а снизить потоки людей в метро и на другом транспорте, а также снизить социальные контакты благодаря карантину выходного дня.

"Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека… При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для медицинской системы Украины необходим локдаун минимум на три недели. Однако его не будут вводить, поскольку экономика не выдержит такого карантина.

Отметим, карантин выходного дня в Украине будет действовать с 14 до 30 ноября. Таким образом, он продлится три уик-энда подряд.

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Новости Украины Общество карантинCOVID-19Денис Шмыгаль

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