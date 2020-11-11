Шмигаль про карантин: якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Новий карантин в Україні необхідний, оскільки до середини грудня в лікарнях можуть закінчитися місця для пацієнтів з COVID-19. Такий сценарій можливий, якщо не вводити нові обмеження.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, завдання уряду - не зупинити присутність людей в ресторанах, а знизити потоки людей в метро та на іншому транспорті, а також знизити соціальні контакти завдяки карантину вихідного дня.

"Тому що, якщо нічого не робити, вже 10-15 грудня медична система не зможе прийняти жодної людини ... При сьогоднішній ситуації, якщо нічого не робити, місць не буде навіть в коридорах", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що для медичної системи України необхідний локдаун мінімум на три тижні. Однак його не вводитимуть, оскільки економіка не витримає такого карантину.

Відзначимо, карантин вихідного дня в Україні буде діяти з 14 до 30 листопада. Таким чином, він триватиме три уїк-енди поспіль.