Шмыгаль: Кабмин рассмотрит введение режима чрезвычайной ситуации по всей Украине

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Чрезвычайную ситуацию в Украине могут ввести на 30 дней

Сегодня Кабинет министров рассмотрит введение режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль отметил, что режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 30 дней, а также продлить на 30 дней карантин в Украине.

"Статистика показывает, что статистика продолжает ухудшаться. Поэтому сегодня Кабмин рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины", - заявил Шмыгаль.

Премьер-министр призывает не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение.

"Прошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но еще консолидирует усилия для преодоления угрозы", - добавил он.

Отметим, сегодня вводят чрезвычайную ситуацию в Запорожье из-за первых случаев заражения коронавирусом в городе.

Также Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине, в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19