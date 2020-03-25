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Шмигаль: Кабмін розгляне введення режиму надзвичайної ситуації у всій Україні

Новини » Інфраструктура     25.03.2020 - 13:08
Шмигаль: Кабмін розгляне введення режиму надзвичайної ситуації у всій Україні
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Надзвичайну ситуацію в Україні можуть ввести на 30 днів

Сьогодні Кабінет міністрів розгляне введення режиму надзвичайної ситуації на всій території України. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль зазначив, що режим надзвичайної ситуації планується ввести на 30 дні, а також продовжити на 30 днів карантин в Україні.

"Статистика демонструє, що статистика продовжує погіршуватись. Тому сьогодні Кабмін розгляне питання запровадження надзвичайної ситуації на всій території України", - заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр закликає не плутати надзвичайну ситуацію та надзвичайний стан.

"Прошу не плутати надзвичайну ситуацію та надзвичайний стан. Надзвичайна ситуація не обмежує конституційні права громадян, але ще консолідує зусилля для подолання загрози", - додав він.

Зазначимо, сьогодні вводять надзвичайний стан в Запоріжжі через перші випадки зараження коронавірусом в місті.

Також Міністерство охорони здоров'я підтвердило четверту смерть від коронавірусу в Україні, в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19.

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