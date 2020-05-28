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Шмыгаль исключает рост коммунальных платежей

Новости » Финансовый кризис 2020     28.05.2020 - 14:23
Шмыгаль исключает рост коммунальных платежей
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль назвал слухами возможное повышение коммуналки

В Украине не будут повышать коммунальные платежи на фоне вызванного эпидемией коронавируса кризиса. А информация о росте тарифов является всего лишь слухами.

Об этом на совещании у президента Украины Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает сайт президента.

На совещании Шмыгаль заявил, что правительство уже подсчитывает потери от последствий эпидемии коронавируса.

"Денис Шмыгаль добавил, что, несмотря на слухи, коммунальные платежи не будут расти. Также он отметил, что уже почти неделю страна находится на так называемом плато: ежедневное количество тех, кто выздоровел от коронавируса, равно количеству инфицированных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее уже во время карантина в Украине Кабмин увеличил максимальный срок задолженности за коммуналку с двух до трех месяцев для получателей субсидий.

А в Киеве, например, до завершения карантина при оплате коммуналки до конца месяца будет действовать скидка в 10%, до этого скидка применялась к тем, кто платил до 20-го числа.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины карантинкоммунальные платежиДенис Шмыгаль
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