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Шмигаль виключає зростання комунальних платежів

Новини » Фінансова криза 2020     28.05.2020 - 14:23
Шмигаль виключає зростання комунальних платежів
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль назвав чутками можливе підвищення комуналки

В Україні не будуть підвищувати комунальні платежі на тлі викликаної епідемією коронавірусу кризи. А інформація про зростання тарифів є всього лише чутками.

Про це на нараді у президента України Володимира Зеленського заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає сайт президента.

На нараді Шмигаль заявив, що уряд вже підраховує втрати від наслідків епідемії коронавірусу.

"Денис Шмигаль додав, що, незважаючи на чутки, комунальні платежі не будуть зростати. Також він зазначив, що вже майже тиждень країна знаходиться на так званому плато: щоденне кількість тих, хто одужав від коронавірусу, дорівнює кількості інфікованих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше вже під час карантину в Україні Кабмін збільшив максимальний термін заборгованості за комуналку з двох до трьох місяців для одержувачів субсидій.

А в Києві, наприклад, до завершення карантину при оплаті комуналки до кінця місяця діятиме знижка 10%, до цього застосовувалася знижка до тих, хто платив до 20-го числа.

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новини України карантинкоммунальные платежиДенис Шмигаль
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