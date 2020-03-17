Шмыгаль: мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине

Кабинет министров готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль отметил, что в дальнейшем правительство готово к внедрению ЧП.

"Вчера решением правительства чрезвычайная ситуация в двух областях. В дальнейшем мы готовы к внедрению ЧС так же, как делает большинство стран", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что Кабмин в случае необходимости будет готов к введению чрезвычайного положения в Украине.

Отметим, Владимир Зеленский не исключает введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

Кроме того, источник РБК-Украина в Офисе президента сообщал, что ОП с пятницы рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в Украине, если это потребуется для нераспространения коронавируса COVID-19.

Кроме того, в рамках мер по сдерживанию коронавируса в стране с 18 марта прекращаются все внутренние пассажирские перевозки. Речь идет об автобусных, железнодорожных и авиаперевозках.