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Шмигаль: держава готова виплатити ФОПам по 8 000 гривень

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 13:17
Шмигаль: держава готова виплатити ФОПам по 8 000 гривень Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В рамках компенсацій бізнесу за припинення роботи через обмеження карантину "червоної зони" держава готова виплатити ФОПам по 8 000 гривень. Але від місцевої влади теж чекають допомоги.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, будуть введені грошові виплати і підтримка за аналогією з тією, яку люди отримували взимку.

"Розроблено комплекс заходів з підтримки людей і бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування. Держава готова виплатити відповідним ФОПам і працівникам підприємств, які постраждають внаслідок обмежень карантину "червоної зони" по 8 000 гривень. Але крім цього, звичайно, ми будемо чекати підтримки місцевих органів", - зазначив Шмигаль.

Він також додав, що місцева влада має запровадити додаткові виплати.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський пообіцяв допомогу бізнесу, який знаходиться в регіонах "червоної зони" і змушений припинити роботу на час локдаунe. Як правило, особливо сильно локдаун б'є по фізособам-підприємцям (ФОП) у сфері послуг.

Крім того, Зеленський обіцяв, що держава подвоїть виплати, які додатково запровадить місцева влада.

За час минулого локдауна виплати по 8 000 гривень отримали майже півмільйона українців. Такі виплати проводилися на банківські карти після подачі заявок через "Дію".

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