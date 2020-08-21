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Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца года

Киев, Пятница 21 августа 2020 10:44
Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца года
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр выразил свое субъективное мнение

Курс доллара до конца 2020 года будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар. Выше 29 гривен курс не поднимется.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал интервью агентству Укринформ.

"На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", - сказал премьер.

Он заверил, что понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца, но напомнил, что бюджет пересматривался в апреле, когда ожидалось значительно более сильное влияние мирового кризиса на Украину.

По его словам, тогда "перестраховались" и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.

"Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, худшим. Но в любом случае ситуация нормальная. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым", - сказал Шмыгаль.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не обсуждает с Национальным банком вопросы роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции.

Отметим, согласно прогнозу правительства Украины курс в 2020 году должен составить 30 грн/доллар.

На основании этого курса рассчитаны доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных пошлин.

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