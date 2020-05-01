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Шмыгаль: число выздоровевших от COVІD-19 украинцев растет ежедневно

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 15:03
Шмыгаль: число выздоровевших от COVІD-19 украинцев растет ежедневно
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Полиция предупреждает, что на майские праздники в парках будут дежурить патрули

Число выздоровевших от коронавируса в Украине растет ежедневно. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Владимира Зеленского, передает сайт президента.

В частности, по словам Шмыгаля в Украине ежедневно увеличивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19.

На совещании также обсуждалось, что сегодня должны открыться продовольственные рынки, однако они будут работать по четким правилам, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"В то же время было отмечено, что майские праздники - последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей. Национальная полиция сообщила, что в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить это", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 30 апреля, в Украине выздоровели еще 175 человек. Общее число людей, которые перенесли коронавирус, приближается к 1,5 тысячи. В то же время темпы выздоровления все еще уступают суточной заболеваемости.

При этом сегодня вышло исследование ученых центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты в США, согласно которому пандемия может продлиться в течение ближайших двух лет.

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