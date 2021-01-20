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Шмигаль анонсував створення Фондового ринку капіталів в Україні

Україна, Середа 20 січня 2021 13:00
Шмигаль анонсував створення Фондового ринку капіталів в Україні
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль анонсував створення Фондового ринку капіталів в Україні. За словами прем'єр-міністра, без нього держава не зможе стати успішною.

Про це Шмигаль сказав у ході засідання уряду.

"Одним з ключових кроків, без якого Україна не зможе стати успішною країною, це створення сприятливих умов для функціонування фінансового ринку капіталів, або фондового ринку. Це те, що є у всіх наших успішних сусідів, та й загалом це те, що відрізняє успішні країни від неуспішних", - заявив прем'єр.

Шмигаль підкреслив, що запровадження цього ринку є одним з пріоритетів Кабміну.

"Те, що у нас досі не було такого ринку - велика втрата для української економіки. І цей факт я особисто вважаю економічним злочином проти нашої держави", - додав прем'єр.

Нагадаємо, в кінці вересня Шмигаль заявив, що в Україні буде створено фондовий ринок. За його словами, вже почалися консультації з фахівцями зі створення.

Як писало РБК-Україна, раніше Міністерство фінансів і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили Стратегію розвитку фінансового сектора України до 2025 року.

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Новини України Економіка Кабінет Міністрів Українифондовый рынокДенис Шмигаль

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