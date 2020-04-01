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Шмыгаль анонсировал программу трудоустройства вернувшихся в Украину

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 13:45
Шмыгаль анонсировал программу трудоустройства вернувшихся в Украину
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль рассчитывает, что рабочие места появятся уже через несколько недель

Кабинет министров готовит программу по созданию рабочих мест для тех, кто в условиях пандемии коронавируса вернулся в Украину или потерял работу. Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает сайт президента.

По его словам, правительство разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, строительства тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники ожидают возвращения еще до 200 тыс. украинцев перед Пасхой.

Отметим, по состоянию на конец марта в Украину вернулись более 144 тысяч человек с начала карантина. Кроме того, еще около 17 тыс. украинцев зарегистрировались в системе МИД для возвращения в страну. Отметим, граждане Украины, которые приезжают из других стран, обязуются пройти обсервацию или самоизоляцию.

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Новости Украины Кабинет Министров Украинырабочие местаДенис ШмыгальКоронавирус
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