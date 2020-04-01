Шмигаль анонсував програму працевлаштування тих, хто повернувся до України

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль розраховує, що робочі місця з'являться вже за кілька тижнів

Кабінет міністрів готує програму створення робочих місць для тих, хто в умовах пандемії коронавірусу повернувся до України або втратив роботу. Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє сайт президента.

За його словами, уряд розробляє програму по створенню робочих місць для тих, хто приїхав з-за кордону або втратив роботу у зв'язку з поширенням коронавірусу.

"Ми плануємо створити багато робочих місць вже через кілька тижнів. Зокрема, нам потрібні люди для ремонту доріг, будівництва тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники очікують повернення ще до 200 тис. українців перед Великоднем.

Зазначимо, станом на кінець березня до України повернулися понад 144 тисяч осіб з початку карантину. Крім того, ще близько 17 тис. українців зареєструвалися у системі МЗС для повернення до країни. Зазначимо, громадяни України, які приїжджають з інших країн, зобов'язуються пройти обсервацію або самоізоляцію.