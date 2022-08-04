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Шмыгаль анонсировал массовую приватизацию: что будут продавать с 1 сентября

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с руководителями областей заявил, что будут продавать объекты, которые годами не используются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховной радой принято соответствующее законодательство, правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Должны сделать этот процесс максимально быстрым", - сказал он.

В то же время по словам премьер-министра, государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.

"Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения за справедливую цену и начать работу", - сказал Шмыгаль.

Приватизация также даст возможность расширить производство для аграриев. В Министерстве экономики сообщили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и на комбинаты хлебопродуктов. Операторы рынка, которые видят дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах.

Напомним, 28 июля, Верховная рада приняла закон об упрощении приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий

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