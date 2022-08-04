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Шмигаль анонсував масову приватизацію: що продаватимуть з 1 вересня

Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з керівниками областей заявив, що продаватимуть об’єкти, які роками не використовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

"Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною радою прийнято відповідне законодавство, урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким", - сказав він.

Водночас за словами прем’єр-міністра, держава запускає грантові програми, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

"Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу", - сказав Шмигаль.

Приватизація також дасть можливість розширити виробництво для аграріїв. У Міністерстві економіки повідомили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах.

Нагадаємо, 28 липня, Верховна рада прийняла закон щодо спрощення приватизації, у тому числі для сприяння релокації підприємств

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