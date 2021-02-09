Шмыгаль анонсировал ипотеку под 5%

"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", - заявил он.

Премьер сообщил, что Кабмин работает над этим вместе с Национальным банком Украины.

Шмыгаль напомнил, с марта 2021 года заработает правительственная программа "Доступная ипотека", которая упрощает доступ к кредитам и дает ставку до 7%.

"Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше", - сказал он.