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Шмигаль анонсував іпотеку під 5%

Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував програму доступної іпотеки під 5% річних. За такими ставками житловий кредит можна буде взяти у другій половині 2021 року.

Про це він заявив в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

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"У нас є намір у першій половині 2021 року попрацювати і створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%", - заявив він.

Прем'єр повідомив, що Кабмін працює над цим разом з Національним банком України.

Шмигаль нагадав, з березня 2021 року запрацює урядова програма "Доступна іпотека", яка спрощує доступ до кредитів і дає ставку до 7%.

"Звичайно, для окремих категорій громадян ставку потрібно знижувати ще більше", - сказав він.

Нагадаємо, за даними НБУ, у жовтні 2020 року середня ефективна ставка нового іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14,3%, на первинному - 17,2% річних.

Відзначимо, у грудні 2020 року в Україні створено ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" для розробки та втілення механізму доступної іпотеки.

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