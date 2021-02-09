Шмигаль анонсував іпотеку під 5%

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував програму доступної іпотеки під 5% річних. За такими ставками житловий кредит можна буде взяти у другій половині 2021 року.
Про це він заявив в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".
"У нас є намір у першій половині 2021 року попрацювати і створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%", - заявив він.
Прем'єр повідомив, що Кабмін працює над цим разом з Національним банком України.
Шмигаль нагадав, з березня 2021 року запрацює урядова програма "Доступна іпотека", яка спрощує доступ до кредитів і дає ставку до 7%.
"Звичайно, для окремих категорій громадян ставку потрібно знижувати ще більше", - сказав він.
Нагадаємо, за даними НБУ, у жовтні 2020 року середня ефективна ставка нового іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14,3%, на первинному - 17,2% річних.
Відзначимо, у грудні 2020 року в Україні створено ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" для розробки та втілення механізму доступної іпотеки.