Шмыгаль: до 15 июня нет смысла возобновлять работу аэропортов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до 15 июня нет смысла запускать рейсовые перелеты. При этом он отметил, что на сегодняшний день в Украине осуществляются нерегулярные авиаперевозки.

Об этом премьер сообщил на заседании Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что к вопросу возобновления работы аэропортов и запуска рейсовых перелетов Кабмин вернется после 15 июня.

"Когда авиаперевозчики получат возможность вылетать и соответственно куда лететь. Потому что пока аэропорты наших стран-партнеров закрыты. Мы ведем диалог с авиаперевозчиками. До 15 июня нет смысла открывать работу аэропортов и запускать рейсовые перелеты. Нерегулярные авиаперевозки работают на сегодняшний день", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Но при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.

Кроме того, Украина и Грузия планируют восстановить регулярные пассажирские авиаперевозки с 1 июля. При этом отмечалось, что именно с этой даты Грузия готова открыть свои границы для регулярных международных рейсов.

Добавим, что вчера Украина и Израиль начали переговоры о возобновлении авиасообщения между странами. При этом отмечалось, что авиасообщение будет восстановлено после снятия соответствующих ограничительных мер