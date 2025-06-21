Шмигаля чекає відставка? Що про це каже Зеленський

Можлива відставка Шмигаля

Нагадаємо, цього тижня нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що Раді "доведеться призначити нового Дениса Шмигаля".

За його словами, це нібито може статися наступного пленарного тижня. При цьому нардеп зазначив, що нібито очолити уряд може перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Варто додати, що влітку минулого року також повідомляли про можливу відставку Денису Шмигаля, але цього не сталося. Натомість на початку осені була проведена низка кадрових змін серед міністрів.

Більше про те, чому Зеленський вирішив оновити Кабмін - у матеріалі РБК-Україна.

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