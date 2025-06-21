Шмыгаля ждет отставка? Что об этом говорит Зеленский

Возможная отставка Шмыгаля

Напомним, на этой неделе нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что Раде "придется назначить нового Дениса Шмыгаля".

По его словам, это якобы может произойти на следующей пленарной неделе. При этом нардеп отметил, что якобы возглавить правительство может первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

Стоит добавить, что летом прошлого года также сообщали о возможной отставке Дениса Шмыгаля, но этого не произошло. Зато в начале осени был проведен ряд кадровых изменений среди министров.

Больше о том, почему Зеленский решил обновить Кабмин - в материале РБК-Украина.

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