Шмигаля чекає відставка? Що про це каже Зеленський

Президент Володимир Зеленський не говорив з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем щодо його можливої відставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з журналістами.

Глава держави підкреслив, що якби йшлося про зміну прем'єр-міністра, то він би перш за все поговорив би з очільником уряду, а не з журналістами. "Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи", - сказав Зеленський.