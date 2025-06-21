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Шмигаля чекає відставка? Що про це каже Зеленський

Київ, Субота 21 червня 2025 14:16
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Шмигаля чекає відставка? Що про це каже Зеленський Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський не говорив з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем щодо його можливої відставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з журналістами.

Глава держави підкреслив, що якби йшлося про зміну прем'єр-міністра, то він би перш за все поговорив би з очільником уряду, а не з журналістами.

"Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи", - сказав Зеленський.

Можлива відставка Шмигаля

Нагадаємо, цього тижня нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що Раді "доведеться призначити нового Дениса Шмигаля".

За його словами, це нібито може статися наступного пленарного тижня. При цьому нардеп зазначив, що нібито очолити уряд може перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Варто додати, що влітку минулого року також повідомляли про можливу відставку Денису Шмигаля, але цього не сталося. Натомість на початку осені була проведена низка кадрових змін серед міністрів.

Більше про те, чому Зеленський вирішив оновити Кабмін - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Денис Шмигаль
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