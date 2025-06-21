Шмыгаля ждет отставка? Что об этом говорит Зеленский

Президент Владимир Зеленский не говорил с премьер-министром Денисом Шмыгалем о его возможной отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с журналистами.

Глава государства подчеркнул, что если бы речь шла о смене премьер-министра, то он бы прежде всего поговорил бы с главой правительства, а не с журналистами. "Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было. Я действительно его уважаю, особенно за эти годы полномасштабной войны. Безусловно и за тот опыт, и просто по-человечески", - сказал Зеленский.