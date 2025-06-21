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Шмыгаля ждет отставка? Что об этом говорит Зеленский

Киев, Суббота 21 июня 2025 14:16
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Шмыгаля ждет отставка? Что об этом говорит Зеленский Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский не говорил с премьер-министром Денисом Шмыгалем о его возможной отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с журналистами.

Глава государства подчеркнул, что если бы речь шла о смене премьер-министра, то он бы прежде всего поговорил бы с главой правительства, а не с журналистами.

"Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было. Я действительно его уважаю, особенно за эти годы полномасштабной войны. Безусловно и за тот опыт, и просто по-человечески", - сказал Зеленский.

Возможная отставка Шмыгаля

Напомним, на этой неделе нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что Раде "придется назначить нового Дениса Шмыгаля".

По его словам, это якобы может произойти на следующей пленарной неделе. При этом нардеп отметил, что якобы возглавить правительство может первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

Стоит добавить, что летом прошлого года также сообщали о возможной отставке Дениса Шмыгаля, но этого не произошло. Зато в начале осени был проведен ряд кадровых изменений среди министров.

Больше о том, почему Зеленский решил обновить Кабмин - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Денис Шмыгаль
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