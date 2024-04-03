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Шмигаль зутрівся з президентом Естонії: про що говорили

Європа, Середа 03 квітня 2024 14:09
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Шмигаль зутрівся з президентом Естонії: про що говорили Фото: Денис Шмигаль на зустрічі із президентом Естонії Аларом Карісом (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із президентом Естонії Аларом Карісом 3 квітня. Зустріч відбулась у Таллінні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Зокрема, за його словами, Україна потребує більше зброї, аби вигнати Росію з України.

"Цінуємо долучення Естонії до ініціатив з військової підтримки. Ми нарощуємо власне виробництво зброї. У цьому контексті порушили питання створення спільних оборонних підприємств", - розповів голова українського уряду.

Як зазначив Шмигаль, також обговорювались євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України.

"Україна має бути членом ЄС і НАТО. Покладаємося на підтримку Естонії. Передав пану Карісу найщиріші побажання від президента Володимира Зеленського й подякував за послідовну допомогу Естонії", - констатував прем'єр.

Він також нагадав, що Каріс був серед європейських лідерів, які відвідали Україну одразу після звільнення Київської області два роки тому, подякувавши за цей візит.

Допомога Естонії Україні

21 березня Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 20 млн євро. Так, пакет військової допомоги включає безвідкатні протитанкові гармати, вибухові речовини, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперське обладнання, боєприпаси меншого калібру та багато іншого.

РБК-Україна також повідомляло, що прем'єр Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що армія країни не буде направлена в Україну, адже обставини можуть змінитися. Крім цього, Естонія запропонувала план фінансування України на 120 млрд євро.

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Естонія Денис Шмигаль
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