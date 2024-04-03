Шмыгаль встретился с президентом Эстонии: о чем говорили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

В частности, по его словам, Украина нуждается в большем количестве оружия, чтобы выгнать Россию из Украины.

"Ценим приобщение Эстонии к инициативам по военной поддержке. Мы наращиваем собственное производство оружия. В этом контексте подняли вопрос создания совместных оборонных предприятий", - рассказал глава украинского правительства.

Как отметил Шмыгаль, также обсуждались евроинтеграционные и евроатлантические стремления Украины.

"Украина должна быть членом ЕС и НАТО. Полагаемся на поддержку Эстонии. Передал господину Карису самые искренние пожелания от президента Владимира Зеленского и поблагодарил за последовательную помощь Эстонии", - констатировал премьер.

Он также напомнил, что Карис был среди европейских лидеров, которые посетили Украину сразу после освобождения Киевской области два года назад, поблагодарив за этот визит.

Помощь Эстонии Украине

21 марта Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 20 млн евро. Так, пакет военной помощи включает в себя безоткатные противотанковые орудия, взрывчатые вещества, различные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперское оборудование, боеприпасы меньшего калибра и многое другое.

РБК-Украина также сообщало, что премьер Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что армия страны не будет направлена в Украину, ведь обстоятельства могут измениться. Помимо этого Эстония предложила план финансирования Украины на 120 млрд евро.