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Шмигаль зустрівся з прем'єром Словаччини для міжурядових консультацій

Фото: Роберт Фіцо і Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністром Робертом Фіцо. Вони проведуть міжурядові консультації, основна увага яких буде зосереджена на обговоренні дорожньої карти співпраці, яку підписали під час першого засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Шмигаля в Telegram.

Зокрема, сторони обговорять спільні інфраструктурні проєкти, економічне співробітництво та питання енергетичної безпеки. Шмигаль відзначив важливу роль Словаччини в імпорті електроенергії до України, підкресливши, що країна завжди була надійним партнером у цьому питанні.

Також на порядку денному - підтримка мирного плану президента України Володимира Зеленського, питання євроінтеграції, розмінування українських територій, гуманітарна допомога та відновлення України. Обговорюватимуться також питання оборонних закупівель.

Також очікується підписання двосторонніх документів у рамках політики "нового прагматизму" між Україною та Словаччиною.

 

Фото: Шмигаль зустрівся з прем'єром Словаччини для міжурядових консультацій (t.me/Denys_Smyhal)

Міжурядові консультації

Зустріч Шмигаля та Фіцо, за даними словацького видання Aktuality, відбудуться у готельному комплексі "Верховина Резорт", який розташований за 20 кілометрів від Ужгорода.

Прем'єр-міністри обговорять "дорожню карту" - план спільних дій України та Словаччини.

"Дорожня карта" охоплює співпрацю у сфері енергетичної безпеки, інфраструктурних проєктів та економіки. Урядовці також обговорять підтримку членства України в Європейському Союзі, а також співробітництво в оборонній промисловості, розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України.

Нагадаємо, у вересні голова МЗС Андрій Сибіга зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

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Денис ШмигальРоберт Фіцо