Зокрема, сторони обговорять спільні інфраструктурні проєкти, економічне співробітництво та питання енергетичної безпеки. Шмигаль відзначив важливу роль Словаччини в імпорті електроенергії до України, підкресливши, що країна завжди була надійним партнером у цьому питанні.

Також на порядку денному - підтримка мирного плану президента України Володимира Зеленського, питання євроінтеграції, розмінування українських територій, гуманітарна допомога та відновлення України. Обговорюватимуться також питання оборонних закупівель.

Також очікується підписання двосторонніх документів у рамках політики "нового прагматизму" між Україною та Словаччиною.

Фото: Шмигаль зустрівся з прем'єром Словаччини для міжурядових консультацій (t.me/Denys_Smyhal)